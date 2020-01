رابی پیرزادہ نے اپنی جان کے خطرے سے متعلق خبروں کی وضاحت کردی

View this post on Instagram

Such a lie. My lawyer’s name is Hassan khalid Ranjha. And no we didn’t submit any threat complaint. I love Pakistan and it’s people, who are more responsible than few media groups who want spices regardless of truth. جب میں نے اس وقت اسائلم نہیں لیا جب یہ لوگ جھوٹی خبریں بنا رہے تھے تو اب میری جان کو کیا خطرہ ہے۔ مجھے پاکستان کی مٹی سے اور لوگوں سے پیار ہے۔ 25کو انشاللہ عمرہ پر جانا ہے۔ دعائوں کی ضرورت ہے۔