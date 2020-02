میرے پاس تم ہو میں ’دانش‘ پراعتراض تھا، عائزہ خان

Danish naam ki overdose😁

Ayeza khan shares her views about his real life DANISH and Mehwish's Danish.@Ayezakhan_ak@aryddrama@HinaJavedReal@FurqanQureshiK#MerayPaasTumHo#merepastumho@iamhumayunsaeed@SixSigmaPlus#MerePassTumHo#MerePaasTumHo @samina_humayun pic.twitter.com/h0I2Ga0oJh

— Mere Paas Tum Ho (@MerePaasTumHo) February 4, 2020