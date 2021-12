کترینہ اور وکی کی شادی سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آگئیں

Dresses from Falguni Shane Peacock being delivered at #KatrinaKaif's residence. We wonder why? 🤔😁#KatrinaKaif #VickyKaushal @KatKaifDaily @KatrinaKaifFB @KatrinaKaifCity @KatrinaKaifCafe @TeamOfKatrina pic.twitter.com/dLOgFOiJXy

— Pinkvilla (@pinkvilla) December 3, 2021