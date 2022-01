بابر اعظم آئی سی سی ون ڈے پلیئر آف دی ایئر کے لیے نامزد

دبئی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ ایوارڈ کے لیے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سمیت چار کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے سال کے دوران ٹیسٹ ، ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے انٹرنیشنل فارمیٹ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔

آئی سی سی نے ٹیسٹ ، ٹی ٹوینٹی کے بعد اب سال 2021 کے دوران مینز ون ڈے انٹرنیشنل میں بہترین کارکردگی دکھانے والے چار کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا، جس میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم بھی شامل ہیں۔

The nominees for the ICC Men’s ODI Player of the Year 2021

Details https://t.co/nnmF7MX15K pic.twitter.com/F2zJnw95gJ

— ICC (@ICC) December 30, 2021