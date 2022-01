سلمان خان کی فلم کے پروڈیوسر انتقال کرگئے

ممبئی: بالی ووڈ انڈسٹری کے معروف اداکار سلمان خان کی فلم ویر اور سوریا وانشی کے پروڈیوسر وجے گالانی کینسر سے زندگی کی بازی ہار گئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق وجے گالانی خون کے سرطان میں مبتلا تھے اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے لندن میں ہی علاج کی غرض سے مقیم تھے ۔

اہل خانہ نے تصدیق کی کہ وجے گالانی کا انتقال بدھ کی رات ہوا، ڈاکٹرز نے اُن کی موت کی وجہ اعضاء کے کام نہ کرنے کو بتایا ہے۔

پروڈیوسر کے انتقال پر بالی ووڈ انڈسٹری کی معروف شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا۔ انڈین موشن پکچر ایسوسی ایشن کے صدر ٹی پی اگروال نے کہا کہ اُن کے جانے سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پُر نہیں کیا جاسکے گا۔

ٹی پی اگروال نے بتایا کہ گالانی کا چند روز پہلے کامیاب آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد اُس کی صحت بہتری کی جانب گامزن تھی مگر پھر صورت حال ایک دم تبدیل ہوگئی۔

Shocked beyond words… Vijay ji, you will be missed forever. #VijayGalani pic.twitter.com/3CoOh0JalS

— Atul Mohan (@atulmohanhere) December 30, 2021