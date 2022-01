اریبہ حبیب کی دلہن بن کر والد کے ساتھ انٹری کی ویڈیو وائرل

کراچی.: پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ اربیہ حبیب نے اپنی بارات میں والد کے ساتھ انٹری کر کے انوکھی روایت قائم کردی۔

پاکستان میں ہونے والی شادیوں میں عام طور پر نکاح کے بعد ہونے والی تقریب میں دلہن دلہا اسپاٹ لائٹ میں استقبالیہ سے اسٹیج تک جاتے ہیں اور اس دوران بیک گراؤنڈ میں مختلف گانے بھی بجائے جاتے ہیں۔

ایک روز قبل سعدین شیخ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی اداکارہ نے آج بارات والے روز اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر ہال میں انٹری کی تو انہیں دیکھ کر مہمان خوش ہوئے۔

#AreebaHabib looks stunning as she enters her shendi venue holding her father’s hand – Video by @mahasphotographyofficial pic.twitter.com/6bfwSrbnGd

— Lollywoodnow_ (@Lollywoodnow1) January 2, 2022