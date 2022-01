خاتون کی شیر کو گود میں اٹھا کر گھر لانے کی ویڈیو وائرل

کویت سٹی: کویتی خاتون کی گھر سے بھاگنے والے دیو قامت شیر کو گود میں اٹھا کر واپس لانے کی ویڈیو نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔

مڈل ایسٹ مانیٹر کی رپورٹ کے مطابق کویت سٹی کے رہائشی علاقے سبھاہیا میں ایک روز قبل پالتو شیر گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہوگیا تھا۔ جس کو پکڑنے کے لیے مالکن اُس کے پیچھے دوڑیں اور کامیاب ہوگئیں۔

انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون کو گود میں شیر کو واپس لاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ شیر اس دوران خود کو چھڑوانے کے لیے پنجے بھی چلا رہا تھا۔

خاتون بنا کسی خوف کے شیر کو گھر لائیں اور دوبارہ سے اُسے پنجرے میں بند کردیا۔

وائرل ویڈیو سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک پڑوسی نے سارے منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے اسے انٹرنیٹ پر شیئر کیا۔

ٹویٹر پر شیئر ہونے والی اس ویڈیو کو ساڑھے لاکھوں صارفین دیکھ چکے جن میں سے بیشتر نے خاتون کو بہادر قرار دیتے ہوئے داد بھی دی۔

hate when this happens pic.twitter.com/laYa0FtSsI

— Dylan Burns🕊️🏳️‍🌈 (@DylanBurns1776) January 3, 2022