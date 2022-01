صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ایک بار پھر کورونا کا شکار

اسلام آباد: صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ایک بار پھر کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔

صدر مملکت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں گزشتہ چار پانچ روز سے گلے میں سوزش اور دو راتوں سے ہلکے بخار کی شکایت تھی۔

انہوں نے لکھا کہ ان دو کے علاوہ کوئی علامت نہیں تھی، ڈاکٹر کی تجویز پر جب کورونا ٹیسٹ کروایا تو اُس کی رپورٹ مثبت آئی۔

عارف علوی نے ایک بار پھر عوام اور دوستوں سے ایپل کی کہ وہ احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز پر عمل کریں۔

وازا مرضت فھوا یشفین

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے

I have tested +ive for Covid again. Had a sore throat since 4-5 days & was getting better. Felt mildly feverish for a few hours two nights ago. No other symptoms.

So friends plz resume precautions & follow SOPs.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) January 6, 2022