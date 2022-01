صبور علی پیا گھر سدھار گئیں، رخصتی کے وقت آبدیدہ

کراچی: پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ صبور علی اپنی رخصتی کے وقت جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔

صبور علی اور علی انصاری کے نکاح اور رخصتی کی تقریب آج منعقد کی گئی، جس میں اداکارہ عروسی جوڑا جبکہ علی انصاری شیروانی زیب تن کیے ہوئے تھے۔

#SaboorAly and #AliAnsari make a glorious couple at their shendi #SaboorAly @aliansaria2 – Video by @Khawarabedi pic.twitter.com/27XuVphcIU

