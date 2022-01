بھارت میں ٹرین حادثہ، تین افراد ہلاک درجنوں زخمی

کلکتہ: بھارتی ریاست بنگال میں ٹرین حادثہ پیش آیا جس میں تین مسافر ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوگئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کے شمالی علاقے میں جمعرات کی شام بنکر ایکسپریس اچانک پٹری سے اترنے کا واقعہ پیش آیا۔

اس واقعے میں تین ڈبے پٹری سے اترے جن میں درجنوں مسافر سوار تھے۔ ریلوے کے ضلعی مینیجر مومیتا گوڈالا نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں پٹری ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی ملی جوواقعے کی بڑی وجہ ہے۔

انڈین ریلوے نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کو فی کس پانچ لاکھ، زخمیوں کو ایک لاکھ اور معمولی زخمی ہونے والے مسافروں کو پچیس ہزار روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔

