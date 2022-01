غیرمعمولی جینیاتی سے متاثرہ 15 سالہ یوٹیوبر چل بسیں

واشنگٹن: امریکا میں غیرمعمولی جینیاتی سے متاثرہ 15 سالہ معروف یوٹیوبر اڈیلیا روس انتقال کرگئیں۔

بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی یوٹیوبر بینجمن بٹن نامی ایک بیماری میں مبتلا تھیں جس کی تشخیص ان کی پیدائش کے 3 ماہ ہوگئی تھی۔ خیال رہے کہ بیجنمن بنٹن ایک نایاب مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے نشوونما اور بعض جینیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے عمر کمری کا گمان ہوتا ہے۔

ایک انسٹاگرام پوسٹ میں اڈیلیا کے اہل خانہ نے کہا کہ آنجہانی ایڈیلیا نے ’لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا اور سب پر اچھا تاثر چھوڑا‘۔

Rest in peace to the social media star, Adalia Rose. Her social media stardom brought the rare genetic disease, Progeria, into the limelight. My prayers are going out to your family. pic.twitter.com/HWwP0bl4fr

