اسنیک، بیگو اور لائیکی اپیس پاکستان میں رجسٹرڈ

اسلام آباد: مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ لائیکی، بیگو لائیو اور اسنیک ویڈیو نے پاکستان میں سروسز جاری رکھنے کے لیے رجسٹریشن حاصل کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جویو پاکستان پرائیوٹ لمیٹڈ اور بیگو سروس پاکستان پرائیوٹ لمیٹڈ نے پاکستان میں رجسٹریشن کے لیے پی ٹی اے میں درخواست جمع کرائی تھی۔

دونوں کمپنیوں نے اپنی درخواستوں میں اسنیک ویڈیو، بیگو لائیو اور لائیکی ایپلی کیشنز کو رجسٹرڈ کرنے کی استدعا کی تھی جسے پی ٹی اے نے منظورکرلیا۔

The event was attended by the Chairman and Members of the Authority besides representatives of the concerned Technology Companies and senior officials from PTA.

