بھارت میں مادہ چیتے کی ہندو مذہب کے تحت آخری رسومات کی ادائیگی، تصاویر وائرل

بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں 29 بچوں کو جنم دینے والے چیتے کی موت کے بعد اُس کی ہندو مذہب کے تحت آخری رسومات ادا کی گئیں، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

بھارت میں اس مادہ چیتے کو ’سپر موم‘ کا لقب دیا گیا، جس سے محکمہ جنگلات کے افسران و ملازمین اور بھارتی شہری بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔

اس مادہ چیتے کو مرکزی علاقے میں قائم پینچ ٹائیگر سینٹر میں رکھا گیا تھا جہاں وہ ہفتے کے روز 16 برس کی عمر میں ضعیفی کے باعث انتقال کر گئی۔

RIP, Queen of Pench. You lived long and majestically. You ruled the food chain and because of you an entire forest was alive. #collarwali

‘Tiger Tiger, burning bright,

In the forests of the night;

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?’~ William Blake pic.twitter.com/K3gsF0eWef

