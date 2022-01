مصری مداح نے شاہ رخ خان کا دل جیت لیا

ممبئی: یوں تو بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے دنیا بھر میں چاہنے والے موجود ہیں لیکن مصر سے تعلق رکھنے والے مداح نے کنگ خان کا دل جیت لیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی خاتون پروفیسر کو مصر کا سفر کرنا تھا لیکن سفری معاملات کے لیے فیس ٹرانسفر ہونے میں مشکلات پیش آرہی تھیں اس دوران مصری ٹریول ایجنٹ نے وہ قدم اٹھایا جس پر شاہ رخ خان بھی داد دیے بغیر نہ رہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹریول ایجنٹ نے بھارتی پروفیسر ایشونی سے کہا آپ اُس ملک سے مصر آرہی ہیں جہاں شاہ رخ خان رہتے ہیں اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں لہذا سفر کے لیے ٹکٹ کی رقم اپنی جیت سے دیتا ہوں آپ یہاں آکر مجھے لوٹا دیجیے گا، میں کنگ خان کے لیے سب کچھ کرسکتا ہوں۔

A very happy ending to this story. 3 photos signed by SRK arrived today, one with the nicest message for the Egyptian travel agent, one for his daughter & one for mine @Ketaki_Varma Thanks @pooja_dadlani for getting in touch & of course to @iamsrk for the gracious gesture https://t.co/lYd431dBUq pic.twitter.com/Rhn1ocQlbo

— Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) January 22, 2022