شہزاد رائے کی جادو دکھانے کی کوشش ناکام، ویڈیو وائرل

کراچی: پاکستانی گلوکار شہزاد رائے کی انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ مداحوں کو جادو دکھانے کی کوشش کررہے تھے۔

شہزاد رائے کی ویڈیو دیکھ کر آپ بھی ایک منٹ کے لیے حیران رہ جائیں گے کیونکہ وہ فریم میں دو کرسیوں کے سہارے زمین سے ایک فٹ اوپر اٹھ کر پاؤں موڑے بیٹھے تھے۔

شہزاد رائے نے دراصل زمین پر لیٹ کر کرسیوں اور گھڑی کو ایسے انداز سے رکھا کہ دیکھنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ گلوکار بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین سے ایک فٹ اوپر ہوکر بغیر کسی سہارے کے سیدھے بیٹھ گئے۔

اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا تاثر آرہا تھا جیسے شہزاد رائے بیٹھ کر یہ سب کررہے ہیں مگر حقیقت اُس وقت سامنے آئی جب ایک بچہ کمرے میں داخل ہوا اور پوچھا یہ آپ کیا کررہے ہیں۔؟

Shehzad Roy had us totally impressed…until his son entered the frame 😂 #ShehzadRoy pic.twitter.com/oyDMj5zZHl

— Galaxy Lollywood (@galaxylollywood) January 26, 2022