محمدعباس کا ایک بارپھر ہمپشائر کاؤنٹی سے معاہدہ

لاہور: پاکستانی فاسٹ بولر محمد عباس کا ایک بارپھر ہمپشائر کاؤنٹی سے معاہدہ طے پاگیا۔

ترجمان کاؤنٹی کے مطابق عباس سیزن کے آغاز سے ہی دستیاب ہوں گے اور دو ماہ تک کاؤنٹی کی نمائندگی کریں گے۔

دوسری جانب محمد عباس نے معاہدے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہترین پرفارمنس دینے کا عزم کا اظہار کیا۔

انہوں نے کہا کہ ’ہمپشائر کے اسکواڈ کا حصہ بن کر گزشتہ سیزن میں کھیلنا میرے لیے بہترین تجربہ تھا، میں اپنی ٹیم کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا‘۔

HE’S BACK! @RealMAbbas226 has agreed to re-join Hampshire for the #LVCountyChamp

— Hampshire Cricket (@hantscricket) January 28, 2022