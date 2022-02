اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری

کراچی: پاکستان سپرلیگ کے 8ویں میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کا آغاز کردیا۔

کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل 7 کے آٹھویں میچ میں دونوں دفاعی چیمپئنز ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اب تک لیگ میں ناقابل شکست رہنے والی ٹیم ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان آج بھی فتح کا عزم لیے میدان میں اترے ہیں۔

اگر ملتان سلطانز کی بات کی جائے تو رضوان الیون نے لاہور قلندرز، کراچی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف میچز میں فتح حاصل کی ہے۔

اسی طرح اسلام آباد یونائیٹڈ نے اب تک ایک میچ کھیلا جس میں انہوں نے پشاور زلمی کو شکست دی تھی۔

ملتان سلطانز نے آج کے میچ میں دو تبدیلیاں کیں جبکہ یونائیٹڈ نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ اسکواڈ

پاول اسٹرلنگ، ایلکس ہیلز، رحمان اللہ گرباز، مبشر خان، شاداب خان (کپتان)، اعظم خان، آصف علی، فہیم اشرف، محمد وسیم، حسن علی اور مرچٹ دی لینگ

ملتان سلطانز اسکواڈ

محمد رضوان (کپتان)، شان مسعود، صہیب مقصود، رلی روسو، خوش دل شاہ، ٹم ڈیوڈ، ڈیوڈ ولی، عباس آفریدی، عمران طاہر، انور علی، شاہنواز دھانی

Islamabad have won the toss and chose to bowl. Predictions? #HBLPSL7 l #LevelHai l #IUvMS pic.twitter.com/hK3UAaD7Qn

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 1, 2022