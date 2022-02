آصف علی اسلام آباد یونائیٹڈ کے نائب کپتان بن گئے

کراچی: جارح مزاج بلے باز آصف علی کو اسلام آباد یونائیٹڈ کا نائب کپتان مقرر کردیا گیا۔

پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) سیزن 7 کی فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ نے مایہ ناز بیٹر آصف علی کو ٹیم کا نائب کپتان بنانے کا اعلان کردیا ہے۔

منگل کے روز ملتان سلطانز کے خلاف میچ سے قبل آصف علی کی اسلام آباد یونائیٹڈ میں بطور نائب کپتان تقرری ہوئی۔ ٹیم کے کپتان شاداب خان نے آصف کو فخریہ طور پر نائب کپتان بنانے کا اعلان کیا۔

اُس موقع پر میدان میں موجود ساتھی کھلاڑیوں نے آصف علی کو مبارک باد دی۔

آصف علی نے نائب کپتان بنائے جانے پر اسلام آباد یونائیٹڈ کا شکریہ ادا کیا اور کہا وہ اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔

#Kaptaan @76Shadabkhan announces new Vice Captain for Islamabad United – The most senior player in the team, @AasifAli2018 #UnitedWeWin #IUvMS #RedHotSquad #TrophyIdharRakh

— Islamabad United (@IsbUnited) February 1, 2022