پشاور زلمی کی کراچی کنگز کے خلاف بیٹنگ جاری

کراچی: پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) سیزن 7 کے گیارہویں میچ میں کراچی کنگز کی دعوت پر پشاور زلمی نے بیٹنگ کا آغاز کردیا۔

کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کا گیارہواں میچ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جارہا ہے، جس میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پشاور زلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

پشاور زلمی اننگز

پشاور زلمی کی جانب سے اننگز کا آغاز حضرت اللہ زازئی اور کامران اکمل نے کیا ہے اور دونوں نے 53 رنز کی شراکت داری قائم کی، جس کے بعد زازئی 53 کے مجموعی اور 41 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

اس کے بعد کامران اکمل 21 کے انفرادی جبکہ 74 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہوئے، پھر عامر یامین نے حیدر علی کو پویلین لوٹنے پر مجبور کیا، یوں زلمی کو 103 پر تین وکٹوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔

اگر اب تک کے پوائنٹس ٹیبل کی بات کی جائے تو پشاور زلمی نے تین میں سے ایک میچ میں فتح حاصل کی جبکہ کراچی کنگز نے تین میچز کھیلے جن میں اُسے مسلسل شکست کا سامنا رہا۔

