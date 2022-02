آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کی قسط موصول ہوگئی، اسٹیٹ بینک

کراچی: پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈز کی جانب سے منظور کی جانے والی ایک ارب ڈالرز قرض کی قسط موصول ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے بھیجی جانے والی ایک ارب ڈالرز کی قسط جمعے کو اسٹیٹ بینک کو موصول ہوئی۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان نے تصدیق کی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی چھٹی قسط موصول ہوگئی ہے۔

Following the successful completion of the 6th review of the IMF program, #SBP has received the next tranche of $1.053 billion.

