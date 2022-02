لتا منگیشکر کی وفات سے برصغیر نے ایک عظیم گلوکارہ کو کھو دیا، وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان نے لتا منگیشکر کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اُن کے گانوں کو سن کر لوگوں کو بہت خوشی ملی، برصغیر نے حقیقی معنوں میں عظیم گلوکارہ کو کھودیا۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لتا منگیشکر کے انتقال کے حوالے سے تعزیتی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ لتا منگیشکر کی وفات سے برصغیر نے حقیقی معنوں میں ایک عظیم گلوکارہ کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لتامنگیشکر کو دنیا جانتی ہے، ان کے گانوں کو سن کر لوگوں کو بہت خوشی ملی۔

دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے لتا منگیشکر کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس، کئی دہائیوں سے راج کرتی برصغیر کی ایک انمول آواز آج دنیا سے رخصت ہوگئی۔ انہوں نے کہا کہ فنکاراس عارضی دنیا سے چلا جاتا ہے مگراس کا فن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔

شیخ رشید احمد نے کہا کہ لتا منگیشکر اپنے گیتوں اور سروں سے ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہیں گیں۔ علاوہ ازیں لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر کی موت پر پاکستانی سیاستدانوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو موسیقی کے ایک عہد کا خاتمہ قرار دیا ہے۔

6 فروری 2022 کو کورونا کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے والی برصغیر کی لیجنڈری گلوکارہ لتامنگیشکر کی موت پر سب ہی افسردہ ہیں۔

In the passing of Lata Mangeshkar, the world of music has lost a singing legend who mesmerized generations with her melodious voice. The people of my generation grew up listening to her beautiful songs that will remain part of our memory. May she rest in peace!

