سلمان خان کی نئی فلم ’کبھی عید کبھی دیوالی‘ اگلے سال ریلیز ہوگی

ممبئی: بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کی نئی فلم ’کبھی عید کبھی دیوالی‘ اگلے سال عید میں ریلیز کی جائے گی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق کبھی عید کبھی دیوالی فلم کے پروڈیوسر ساجد نادیادوالا نے اعلان کیا ہے کہ یہ فلم سال 2023 میں عید کے موقع پر سینما گھروں میں جلوے بکھیرے گی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ دبنگ خان کی یہ فلم سال 2021 میں عید پر ریلیز ہونی تھی تاہم کورونا کی وجہ سے ’کبھی عید کبھی دیوالی‘ کو بڑے پردے کی زینت بننے سے روک دیا گیا تھا، بالآخر اب فلم اگلے سال عید میں ریلیز کی جائے گی۔ سلمان خان اور پوجا ہیج نے فلم میں مرکزی کردار نبھایا ہے۔

اس فلم میں فرہاد سمجی نے ہدایت کاری کے فرائض انجام دیے ہیں۔ سلمان خان نے سال 2020 میں اپنی فلم کبھی عید کبھی دیوالی کا اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ دو ہزار اکیس میں ریلیز کی جائے گی۔ بعد ازاں کووڈ19 کی وجہ سے فلم کی ریلیز ملتوی کردی گئی تھی۔

سلمان خان نے اس سے قبل بھی ساجد نادیادوالا کی مختلف فلموں میں کام کیا ہے جبکہ ایک اور نئی فلم کِک 2 منظر عام پر آنا باقی ہے۔ مداحوں کو ان کی اس فلم کا بھی بے صبری سے انتظار ہے۔

#Xclusiv… SALMAN KHAN – SAJID NADIADWALA ARRIVING ON EID 2023… #SajidNadiadwala’s #KabhiEidKabhiDiwali – starring #SalmanKhan and #PoojaHegde – to release in *cinemas* on #Eid 2023… Directed by #FarhadSamji. pic.twitter.com/aCm0YUBh4L

