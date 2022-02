باحجاب طالبات پر پابندی؛ بھارتی معاشرہ تیزی سے زوال پذیر ہے، فواد چوہدری

اسلام آباد: وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ غیرمستحکم قیادت کے ہاتھوں بھارتی معاشرہ تیزی سے زوال پذیر ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر فواد چوہدری نے ٹوئٹ کیا کہ مودی کے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ خوفناک ہے، حجاب پہننا کسی بھی دوسرے لباس کی طرح ذاتی پسند ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ شہریوں کو حجاب کے انتخاب میں آزادی ہونی چاہیے۔

خیال رہے کہ بھارت میں باحجاب خواتین کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہونے پر سوشل میڈیا پر بھی طوفان کھڑا ہوگیا ہے، برقع اور حجاب کرنے والی خواتین کے حق میں ٹوئٹر پر ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں۔

What’s going on in #ModiEndia is terrifying, Indian Society is declining with super speed under unstable leadership. Wearing #Hujab is a personal choice just as any other dress citizens must be given free choice #AllahHuAkbar

