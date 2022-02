دہشت گردوں کے معاونین اور ساتھیوں کی باقیات کو ختم کردیں گے، آرمی چیف

راولپنڈی: پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے معاونین اور ساتھیوں کی باقیات کو ختم کر دیں گے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 247 ویں کور کمانڈرز کانفرنس جی ایچ کیو میں منعقد ہوئی، جس میں ملکی سیکیورٹی کی صورت حال بالخصوص بلوچستان میں حالیہ واقعات پر جامع بریفنگ دی گئی، اور شرکاء کو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی مخالفانہ کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق شرکا نے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں کو بہادری سے پسپا کرتے ہوئے ملک کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں دیں اور انہیں بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔

CCC presided by #COAS held @ GHQ. Forum was given comprehensive briefing on security situation in the country particularly recent incidents in Balochistan. The participants were apprised on the measures being undertaken to counter hostile efforts to destabilise Pakistan. (1/5) pic.twitter.com/7apPmCQ1rH

