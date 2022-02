بالی ووڈ فلم ساز اور روینہ ٹنڈن کے والد انتقال کرگئے

ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ روینہ ٹنڈن کے والد اور فلم ساز روی ٹنڈن 85 برس کی عمر میں دارِ فانی سے کوچ کرگئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق روی ٹنڈن گزشتہ کئی برس سے پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھے اور جمعے کے دن سانس بند ہونے پر اپنے گھر میں انتقال کرگئے۔اہل خانہ کے مطابق روی ٹنڈن نے اپنی آخری سانسیں گھر پر صبح 3 بج کر 45 منٹ پر لیں۔

بالی ووڈ اداکارہ روینہ ٹنڈن نے اپنے والد کے انتقال کی خبر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر دی اور ایک جذباتی پیغام بھی لکھا۔

You will always walk with me , I will always be you, I’m never letting go. Love you papa. pic.twitter.com/y7ipML09hO

