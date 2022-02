کراچی کنگز کا لاہور قلندرز کو جیت کیلئے 150 رنز کا ہدف

لاہور: پاکستان سپر لیگ سیزن سیون کے 26 ویں میچ میں کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 150 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کپتان کراچی کنگز بابراعظم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، وہ اپنی ٹیم میں 32 بالز پر 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز خاطر خواہ اننگز نہیں کھیل سکا۔ قاسم اکرم اور روحیل نذیر نے تھوڑی ہمت دکھائی اور بالترتیب 26، 18 رنز بنائے۔

بعد ازاں کراچی کنگز کے لائس گریگری نے 16 بالوں پر 27 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلنے کی کوشش کی۔ اس طرح مجموعی ٹیم 19.5 اوورز میں 149 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 7 کے دوسرے مرحلے کے میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے ہیں، آج کے دوسرے میچ میں کپتان کراچی کنگز بابر اعظم نے لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، کراچی کنگز اس سیزن کا اب تک کوئی بھی میچ نہیں جیت سکی ہے۔

