مداح نے شاہ رخ خان کو منفرد بنا دیا

ممبئی: بالی ووڈ کے اسٹار اداکار شاہ رخ خان کی سوشل میڈیا پر وائرل نئے روپ کی حقیقت سامنے آگئی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر بھارتی اداکار کی ایسی تصویر وائرل ہے جس میں ان کا نیا روپ ہے۔

شاہ رخ خان کے مداح اس وقت حیران رہ گئے کہ جب انہیں پتا چلا کنگ خان کی نئی اور وائرل تصویر اصلی نہیں بلکہ اسے ایک پرستار نے سافٹ ویئر کے ذریعے ایڈٹ کیا ہے۔ ایڈٹ شدہ تصویر میں بھارتی اداکار بڑے بالوں کی ہیئر اسٹائلنگ اور ہلی داڑھی کے ساتھ نظر آرہے ہیں۔

Be Yourself, Because An Original Is Worth More Than A Copy❣️ ❤️ @iamsrk

Photography @DabbooRatnani

Assisted by @ManishaDRatnani #ShahRukhKhan #SRK #dabbooratnaniphotography #DabbooRatnani #shahrukh #dabbooratnanicalendar pic.twitter.com/uLYYt4lmX8

— Dabboo Ratnani (@DabbooRatnani) February 20, 2022