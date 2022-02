ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

لاہور: ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 7 کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیموں کے درمیان لیگ کا 29واں میچ کھیلا گیا، جس کا ٹاس یونائیٹڈ کے حق میں رہا اور آصف علی نے پہلے بیٹنگ کا اعلان کیا۔

اسلام آباد یونائیٹڈ اننگز

اسلام آباد کی جانب سے ناصر نواز اور محمد حریرہ نے اننگز کا آغاز کیا جو اچھا نہ رہا کیونکہ 9 رنز پر حریرہ آؤٹ ہوئے، نئے آنے والے بلے باز لیام ڈاسن بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ رُک سکے اور 36 کے مجموعی اسکور پر 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، یاسر نواز اور اعظم خان بھی سلطانز کے بولر کا سامنا نہ کرسکے اور پویلین لوٹے یوں یونائیٹڈ کے چار کھلاڑی 52 رنز پر آؤٹ ہوئے۔

Islamabad manage to put 105 on the board. Who will achieve this target for Multan? #HBLPSL7 I #LevelHai I #MSvIU pic.twitter.com/pjeOfenvFe

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 20, 2022