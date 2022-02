کرکٹ تاریخ میں ساتویں وکٹ پر دوسری بڑی پارٹنز شپ قائم

چٹاگانگ: افغانستان اور بنگلہ دیش کے مابین کھیلے جارہے پہلے ون ڈے میچ میں عفیف حسین اور مہدی حسن نے ساتویں وکٹ کی شراکت میں دوسری سب سے بڑی پارٹنرشپ قائم کردی۔

بنگلہ دیش کے ہوم گراؤنڈ میں کھیلے جارہے میچ میں افغان ٹیم نے پہلے ون ڈے میں میزبان کو 216 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں بنگال ٹائیگرز کے 6 کھلاڑی میں محض 45 رنز پر پویلین لوٹ گئے تاہم عفیف حسین اور مہدی حسن نے 174 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروادیا۔

عفیف حسین نے 93 جبکہ مہدی حسن نے 81 رنز کی اننگز کھیلی، دونوں کی اننگز میں 20 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔

اس سے قبل جوز بٹلر اور عادل راشد نے 9 جون 2015 میں انگلش سرزمین پر ساتویں وکٹ کی شراکت میں 177 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی تھی۔

