نوٹی فکیشن سے تنگ صارفین کے لیے ٹویٹر کی زبردست سہولت

نیویارک: سوشل میڈیا سائٹ اور مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر نے صارفین کو اب تک کی سب سے منفرد سہولت پیش کردی۔

ٹویٹر پر نظر رکھنے والی خاتون صحافی جین مانگچونگ وانگ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک تصویر ٹویٹ کی اور کمپنی کی منفرد سہولت کے حوالے سے آگاہ کیا۔

انہوں نے بتایاکہ ٹویٹر نے تھریڈ ( ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ ٹویٹ) کے نیچے کمنٹس کے آپشن پر تجربہ کیا، جس کے تحت کوئی صارف کمنٹس کر کے اس بحث سے خود بہ خود دور ہوسکتا ہے۔

کمنٹس کرنے والے صارف کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ’بات چیت چھوڑنے‘ کے آپشن کو کلک کر کے اس موضوع پر ہونے والی گفتگو کا مزید حصہ نہ بنے۔

اس کے ساتھ ہی اگر کوئی صارف کے آئی ڈی کو ٹیگ کرے گا تو اُس کے پاس بھی اس چیٹ یا گفتگو کو چھوڑنے کا آپشن ہوگا۔

کمپنی نے اس فیچر کو فی الحال آزمائش کے لیے متعارف کرایا ہے، جس کو کامیاب تجربے کے بعد آئی او ایس اور اینڈرائیڈ صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ ٹویٹر کی جانب سے تمام صارفین کو سروس کی فراہمی سے متعلق کوئی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022