روسی صدر کی وزیراعظم عمران خان سے بغیر فاصلے ملاقات کے چرچے

ماسکو: روسی صدر ولادی میرپیوٹن نے وزیراعظم عمران خان سے بغیر کسی فاصلے کے ملاقات کی، جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔

کورونا کے بعد سے روسی صدر نے دنیا بھر کی متعدد شخصیات اور سربراہان سے ملاقاتیں کیں جن میں مغربی رہنما قابل ذکر ہیں۔

ولادی میر پیوٹن نے ان ملاقاتوں میں فاصلہ رکھا اور مہمان کو میز کے دوسرے کونے پر بیٹھایا۔ اس حوالے سے روسی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ کورونا کے پیش نظر صدر نے سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے فاصلہ برقرار رکھا تھا۔

تاہم آج ولادی میر پیوٹن کی عمران خان سے ملاقات بغیر کسی فاصلے کے ہوئی جو مغربی میڈیا کو ایک آنکھ نہ بھائی اور اُس نے واویلا شروع کردیا۔

A meeting between PM @ImranKhanPTI and Russian President Vladimir Putin is in progress at Kremlin, Moscow.

The two leaders will discuss the entire gamut of Pakistan-Russia bilateral cooperation, and exchange views on regional and global issues of mutual interest.#PMIKInRussiapic.twitter.com/pNT40VkYnB

— Prime Minister’s Office, Pakistan (@PakPMO) February 24, 2022