یوکرین تنازع:روس کی کیف میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کنٹرول کی کوشش

کیف: یوکرین کے صدر اور کیف کے میئر نے انکشاف کیا ہے کہ روسی فوج نیوکلیئر پاور پلانٹ پر قبضے کے لیے قریب پہنچ گئی اور اُس نے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔

امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں اب تک چالیس فوجیوں سمیت 57 شہری جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین فوج نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ جوابی کارروائی میں روسی فضائیہ کے پانچ جہازوں اور ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کردیا، جس میں پچاس روسی فوجی ہلاک ہوئے۔

یوکراینی حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیف کے شمال مشرق میں روس کے ایک فوجی علاقے پر میزائل حملے میں 7 افراد ہلاک اور 17 زخمی سے زائد ہو گئے ہیں۔

برووری شہر کے میئر کا کہبنا ہے کہ روسی افواج کی جانب سے حملہ دوپہر 2:30 بجے ہوا، یہ شہر یوکرین کی اسپیشل فورسز کا اڈہ ہے۔

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022