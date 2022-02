نور مقدم کو انصاف ملنے پر پاکستانی شوبز شخصیات پُرمسرت

اسلام آباد: پاکستانی شوبز شخصیات نے نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کو انصاف کی قتح قرار دے دیا۔

ملک کی شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے عدالت کی جانب سے نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو سزائے موت دینے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا اب مقتولہ کو انصاف مل گیا ہے۔

اداکارہ ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ شکر ہے قاتل کو سزا ہوئی اور نور مقدم کے ساتھ اس دنیا میں ہی انصاف ہوگیا۔

سینیئر اداکار عدنان صدیقی نے بھی نور مقدم کے حق میں آنے والے فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دیا اور کہا عدالتی فیصلے سے مقتولہ کے روح کو سکون ملے گا۔

Shukar Allah! Justice has prevailed! Death for the monster’s diabolical act deservedly so. My heart goes out to Noor’s family..hope this brings an iota of peace to them #NoorMukadam

ماورہ حسین نے بھی ظاہر جعفر کو سزا ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ نور کو انصاف مل گیا۔

ٹی وی ڈرامہ اداکارہ اشنا شاہ نے نور مقدم کے قاتل کو سزا ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی لکھا کہ وہ اس وقت جشن منائیں گی جب قاتل کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔

Will celebrate justice once he hangs, which could take years. Side note: If I held someone hostage & killed them, & my middle-class mother was aware of this the entire time & aided me… she’d hang too (or at least spend her life in prison). Just saying.

— Ushna Shah (@ushnashah) February 24, 2022