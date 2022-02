تاریخی فتح میں کس کھلاڑی نے اہم کردار ادا کیا، شاہین آفریدی نے بتادیا

لاہور: ایچ پی ایل پی ایس ایل کے فائنل تک رسائی حاصل کرنے والی ٹیم لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ ویزے کی میچ میں جارحانہ نیٹنگ کی بدولت آج قلندرز کی ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پہنچ چکی ہے۔

میچ کے اختتام پر لاہور قلندرز کے کپتان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف میچ کے آخری اوور میں ڈیوڈ ویزے کی جارحانہ بیٹنگ نے صورتحال ہمارے حق میں کردی تھی، کوشش ہوگی فائنل میں غلطیاں نہ دہرائیں۔

انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر آج لڑکوں نے بہترین کرکٹ کا مظاہرہ کیا جس کے باعث جیت یقینی ہوئی۔

لاہور قلندرز نے دوسرے ایلیمینٹر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں 6 رنز سے شکست دیکر ایونٹ سے باہر کردیا تھا۔

‘WIESE’ is all you could hear in the ground as the big man flaunted his firepower. #HBLPSL7 I #LevelHai I #LQvIU pic.twitter.com/JTHrBuFHVA

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 25, 2022