افغانستان میں آپریشن کلین اپ، 6 داعش کارندوں سمیت 68 جرائم پیشہ افراد گرفتار

کابل: امارات اسلامیہ (افغان طالبان) کی پولیس نے دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں آپریشن کلین اپ کے دوران 9 اغوا کاروں سمیت 68 جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لے لیا۔

افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مقامی میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ آپریشن کلین اپ کے دوران 6 کالعدم تنظیم داعش کے کارندوں اور 9 اغوا کاروں کو گرفتار کیا گیا۔

IEA spokesman Zabihullah Mujahid says nine kidnappers, six Daesh members and 53 thieves have been arrested in ongoing clean-up operation in Kabul, adding arms and ammunition also seized in the operation.

