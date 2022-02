پہلے بیٹی اور پھر والد کی موت کے باوجود کرکٹر نے میدان نہ چھوڑا

نئی دہلی: بھارتی بلےباز کی نومولود بیٹی کے جنم اور 24 گھنٹے میں وفات کے بعد والد کی موت کی خبر نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔

گزشتہ دنوں بھارت کی مقامی لیگ رانجی ٹرافی کے ایک میچ کے دوران وشنو سولنکی نامی بلے باز نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور سنچری اسکور کی تاہم انہوں نے جشن نہیں منایا۔ اس میچ کی خاص بات یہ تھی کہ میچ سے چند روز قبل ان کی نومولود بیٹی کی موت ہوئی تھی، جس کی آخری رسوم ادا کرنے کے بعد وہ میدان میں واپس آئے اور سنچری بنائی۔

کرکٹر کو میچ کے آخری روز والد کے انتقال کی خبر موصول ہوئی تو انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیل کو جاری رکھا اور اسٹیڈیم میں ہی موجود رہے۔ انہیں یہ خبر ٹیم منیجر نے دی، جنہوں نے سولنکی کو ڈریسنگ روم میں بلایا، پھر والد کی وفات کے بارے میں آگاہ کیا۔

انڈین ایکسپریس کے مطابق وشنو نے ویڈیو کال پر ڈریسنگ روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر والد کی آخری رسوم کو ادا کیں، تاہم میچ کے بعد اہلخانہ سے رابطہ کیا۔

Vishnu Solanki lost his daughter a day after she was born. During the game v Chandigarh he lost his father. Solanki didn’t leave his team Baroda & watched the final rites of his father on a video call in one corner of dressing room. Scored a ton in that game. More power to you pic.twitter.com/vlFIF1oUkO

یاد رہے کہ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک وشنو سولنکی 131 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہا جب کہ جارحانہ بیٹنگ کی بدولت ٹیم 400 رنز کے قریب پہنچ گئی۔ وشنو سولنکی نے 161 گیندوں پر 12 چوکوں کی مدد سے 103 رنز بنائے تھے۔

Absolutely heart-breaking this is…

Just days after he lost his newborn, Baroda cricketer Vishnu Solanki lost his father today morning.

Vishnu is in Cuttack playing #Ranji. He told his family he’ll finish the game and come down.

He’s just 29. What all is he going through!!

— KSR (@KShriniwasRao) February 27, 2022