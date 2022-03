یوکرین کی خاتون صحافی پریس کانفرنس میں برطانوی وزیراعظم کے سامنے رو پڑیں

وارسا: یوکرین سے تعلق رکھنے والی خاتون رپورٹر برطانوی وزیراعظم بورس جونسن سے سوال کرنے کے دوران رو پڑیں۔

یوکرائنی صحافی ڈاریا کالینیوک نے پولینڈ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران برطانوی وزیراعظم بورس جونسن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ روسی جیٹ طیاروں کو شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے نو فلائی زون نافذ کریں۔

ڈاریا کالینیوک نے سوال کیا کہ تقریباً 40 میل لمبا ایک فوجی قافلہ یوکرین کے دارالحکومت کے شمال میں ہے اور خدشہ ہے کہ شہر کو راکٹوں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا جو تباہ کن شہری ہلاکتوں کا باعث بن سکتے ہیں۔

انہوں نے بورس جونسن سے پوچھا کہ آپ “آپ پولینڈ آ رہے ہیں- لیکن آپ کیف کیوں نہیں آرہے، کیونکہ تم ڈرتے ہو اور نیٹو دفاع پر آمادہ نہیں ہے”۔ نیٹو تیسری عالمی جنگ سے خوفزدہ ہے جو پہلے ہی شروع ہوچکی ہے۔

Just had a chance to ask a question to @BorisJohnson https://t.co/4ee6eXJj6g

— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 1, 2022