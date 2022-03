مجھے یقین تھا ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرونگا،امام الحق

راولپنڈی: قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق کا کہنا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں اچھی کارکردگی دوں گا۔

راولپنڈی میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کیرئیر کی پہلی سنچری اسکور کرنے والے امام الحق نے کہا کہ سنچری بنانے پر بہت خوش ہوں، مثبت سوچ کے ساتھ میدان میں اترے تھے اور کوشش کرینگے جیت کے ساتھ سیریز کا آغاز کرینگے۔

امام الحق نے مزید کہا کہ مجھے یقین تھا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں اچھی کارکردگی دوں گا، نیتھن لائن ورلڈ کلاس بالر ہیں۔ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اپنی پرفارمنس سے ناقدین کو جواب دونگا۔

A Test ton to his name, and it’s only Day 1. Congratulations, Imam 👏🏼 #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/cJJAkGiGDg

