یہ کس اداکارہ کے بچپن کی تصویر ہے؟

ممبئی: بھارت کے ریئلٹی شو بگ باس سے شہرت پانے والی اداکارہ وگلوکارہ شہناز گِل نے اپنے بچپن کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کردی جسے دیکھ کر ان کے مداح تعریف کیے بغیر نہ رہے۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہناز گل نے بچپن کی خوبصورت تصویر شیئر کی جس میں ان کی معصومیت جھلک رہی ہے۔ اداکارہ نے تصویر کے کیپشن میں لکھا ’جب سب کچھ بہت شاندار تھا اور زندگی بھی آسان تھی‘۔

گلوکارہ واداکارہ کی تصویر پر پرستار امڈ آئے اور تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مداحوں نے شہناز گل کے بچپن کی تصویر کو خوب پسند کیا اور کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔

ایک مداح کا کہنا تھا کہ میری بیٹی جب چھوٹی تھی تو اس کی صورت بالکل آپ سے ملتی تھی۔

خیال رہے کہ شہناز گل نے اس سے قبل اپنی فیملی کی پرانی تصویر بھی سوشل میڈیا کی زینت بنائی تھی جس میں وہ اپنی والدہ، والد اور بھائی کے ساتھ نظر آرہی تھیں۔

When everything was so wonderful .and life was so simple !! pic.twitter.com/9TJ9b54ANm

— Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) March 3, 2022