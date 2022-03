سابق آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن انتقال کرگئے

سڈنی: آسٹریلیا کے مایہ ناز لیگ اسپنر شین وارن دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال ہوگیا۔

آسٹریلوی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق آسٹریلوی کرکٹر شیین وارن دل کا دورہ پڑنے کے باعث 52 برس کی عمر میں انتقال کرگئے ہیں۔

آسٹریلوی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سابق آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن چھٹیاں گزارنے کے لیے تھائی لینڈ کے علاقے کوہ سمائی میں اپنے ولا میں موجود تھے جہاں انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔

سابق ٹیسٹ کرکٹر شین وارن کا کرکٹ کیرئیر 1992ء سے 2007ء پر محیط رہا، انہوں نے 145 ٹیسٹ اور 194 ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ہزار سے زائد وکٹیں حاصل کیں جبکہ ٹی 20 کرکٹ میں ان کی وکٹوں کی تعداد 70 تھی۔

دوسری جانب شین وارن کے انتقال پر سابق اور موجودہ کرکٹرز کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جارہا ہے۔شعیب اختر نے لکھا کہ شین وارن کے انتقال کی خبر سن کر انتہائی افسوس ہوا، وہ لیجنڈ تھے۔

Just heard the devastating news about legendary Shane Warne passing away. No words to describe how shocked & sad i am. What a legend. What a man. What a cricketer. pic.twitter.com/4C8veEBFWS

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ وقار یونس نے لکھا کہ شین وارن کے انتقال کی خبر کرکٹ کے حلقوں پر بجلی بن کر گری ہے، وہ اس جنرریشن کے سپراسٹار تھے۔

Shane Warne no more.. I’m Shocked and Shattered.Simply can’t believe I’m hearing this.Very very sad day for our cricket community.The biggest superstar of my generation gone.Goodbye Legend @ShaneWarne #RIP Condolences to the family and friends. pic.twitter.com/TRWstn6knq

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لیگ اسپن کی یونیورسٹی کو ہم نے کھو دیا ہے، میں اپنے کیرئیر کے آغاز سے ہی ان کی باؤلنگ سے متاثر تھا اور ان کے خلاف کھیلنا ہمیشہ ایک اعزاز کی بات تھی۔

The game of cricket has lost what I consider a university of leg-spin bowling today. I was inspired by his bowling from the start of my career and it was always a privilege to play against him. My deepest condolences are with Warne’s family and loved ones. #ShaneWarne pic.twitter.com/Uht87qDcJ5

