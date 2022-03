شین وارن کی انتقال سے کچھ گھنٹے قبل راڈنی مارش کی موت پر تعزیت کی ٹوئٹ وائرل

سڈنی: دنیائے کرکٹ کے مایہ لیگ اسپنر شین وارن نے انتقال سے 12 گھنٹے قبل راڈنی مارش کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا تھا تاہم وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس دنیا چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔

شین وارن نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں لکھا تھا کہ راڈنی مارش کی موت کا سن کر افسوس ہوا، وہ ایک لیجنڈ تھے انکی وجہ سے کئی نوجوان بچوں نے آسٹریلیا کی نمائندگی کا عزم کیا۔ انہوں مزید لکھا کہ میری جانب سے انکے اہلخانہ کے لیے دلی ہمدردی!۔

سابق آسٹریلوی کرکٹ اور لیگ اسپنر کی یونیورسٹی کہلائے جانے والے شین وارن 1992 سے 2007 تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور 145 ٹیسٹ میں 708 وکٹیں حاصل کیں۔

اسی طرح ون ڈے 194 ایک روزہ میچز میں 293 اور 73 ٹی ٹوئنٹی میں 70 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آسٹریلیا دو عظیم کرکٹرز سے راڈنی مارش اور شین وارن سے محروم ہوگئے۔

Sad to hear the news that Rod Marsh has passed. He was a legend of our great game & an inspiration to so many young boys & girls. Rod cared deeply about cricket & gave so much-especially to Australia & England players. Sending lots & lots of love to Ros & the family. RIP mate❤️

— Shane Warne (@ShaneWarne) March 4, 2022