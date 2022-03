روس یوکرین تنازع؛ پولینڈ کی خواتین نے انسانی ہمدردی کی نئی مثال قائم کردی

وارسا: روس کی جانب سے یوکرین پر چڑھائی کے بعد پولینڈ میں عارضی پناہ کیلئے آنے والے یوکرینیوں کو مثالی خدمات پیش کرکے پولش شہریوں نے دل جیت لیے۔

غیرملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین سے پولینڈ آنے والے ریلوے ٹریک کے اسٹیشن پر پولیش مائیں بچوں کے اسٹرولرز چھوڑ گئیں تاکہ یوکرینی پناہ گزین جن کے پاس نومولود یا کمسن بچے ہوں تو ان میں رکھ سکیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس اقدام پر پولینڈ کی خواتین کو دنیا بھر سے داد مل رہی ہے۔ اسٹرولرز کی تصویر پولینڈ کے شہر پرزملز میں قائم ریلوے اسٹیشن کی ہے جو یوکرین بارڈر سے 8 میل دوری پر ہے۔

"The most beautiful photo I've seen today: Polish moms left strollers at the train station, for Ukrainian moms who may need them when they arrive in Poland with kids. 🇵🇱🇺🇦" pic.twitter.com/A9VqhHgSS0

