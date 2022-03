پاکستان اور انسانیت کے لیے کام کرنا صرف وزیراعظم کی ذمہ داری نہیں، شاہد آفریدی

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری صرف وزیراعظم کی نہیں بلکہ ملک اور انسانیت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔

کراچی میں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے 8 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور اصل تعلیم ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور محبت کرنا ہے۔

شاہد آفریدی نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ’آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم سب کو یہ نظر آتا ہے کہ وزیراعظم وہ تھا تو کام اُس کی ذمہ داری تھی، یہ بالکل غلط تاثر ہے، میں پاکستانی ہوں مجھے کام کرنا ہے اور ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے‘۔

Together celebrating 8 years of #SAF! Thank you for helping us reach this milestone through your continuous support for our mission of #HopeNotOut! Our efforts have pivoted on Health Education, Water, Emergency Relief & Sports. It is due to your help that we have gotten this far! pic.twitter.com/BIcNxwYTMS

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 10, 2022