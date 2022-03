ہانیہ عامر اور علی رحمان کے ٹرک پر سیر سپاٹے، ویڈیو وائرل

کراچی: پاکستانی گلوکارہ اور اداکارہ ہانیہ عامر اور علی رحمان نے کھلے ٹرک پر ہلہ گلہ کر کے سڑکوں پر سیر کی۔

ہانیہ عامر اور گلوکار علی رحمان کا آج پہلا گانا ’پیلا رنگ‘ ریلیز ہوا، جس کی تشہیر انہوں نے کچھ انوکھے انداز سے کی۔

علی رحمان اور ہانیہ کلفٹن سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھلے ٹرک میں سوار ہوئے اور فیڈرل بی ایریا میں قائم شاپنگ مال پہنچے، سارے راستے تمام فنکاروں نے خوب ہلہ گلہ کیا۔

Dancing on a truck on the roads of KARACHI! #HaniaAamir & #AliRehman en route to #LuckyOne mall today as they release the first song ‘Peela Rung’ for! 🙌🏼#PardeMeinRehneDo #WajahatRauf #Shaziawajahat #AliRehman #HaniaAamir #JawedSheikh #sadiafaisal #EidulFitr #Eid2022 pic.twitter.com/iHKYIzwU3s

— Lollywoodnow_ (@Lollywoodnow1) March 13, 2022