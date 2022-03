ابھیشیک بچن ایک بار پھر دسویں جماعت کا امتحان دیں گے

ممبئی: بالی ووڈ کے معروف اداکار ابھیشیک بچن کی نئی آنے والی فلم ’دسویں‘ کا ٹیزر جاری کردیا گیا جس میں وہ جماعت دہم کے امتحان کی تیاری کا کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ’دسویں‘ کو نامور بھارتی ہدایت کار توشر جتولا نے ڈائریکٹ کیا اور فلم کے پروڈیوسر دنیش وِجان ہیں۔ کامیڈی فلم میں ابھیشیک بچن بحیثیت گنگا رام چوہدری مرکزی کردار نبھا رہے ہیں جس کا آج ٹیزر جاری ہوا۔

اداکار نے سوشل میڈیا پر فلم کا ٹیزر شیئر کیا جس کے کیپشن میں لکھا ہے ‘ایک طالب علم سے دوسرے طالب علم کی طرف، دسویں کے امتحان کیلئے ڈھیر ساری نیک خواہشات’۔

ٹیزر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ابھیشیک بچن کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت دہم کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں اور پھر لائبریری کے ٹیبل پر کھڑے ہوکر کہتے پائے گئے کہ وہ دسویں کا امتحان جیل سے دیں گے جو ان کا تعلیمی حق ہے۔

نئی فلم رواں سال 7 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی جبکہ ٹیزر بھی مداحوں کو خوب بھایا اسی سبب پرستاروں اب دسویں کے ریلیز ہونے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ دوسری جانب ابھیشیک کے والد امیتابھ بچن نے بھی ان کی نئی آنے والی فلم کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ فلم میں ابھیشیک کے علاوہ اداکارہ یامی گوتم اور نمرتا کور بھی اپنے جلوے بکھیریں گیں۔

This looks very interesting My best wishes @juniorbachchan can’t wait. pic.twitter.com/YMTCVQv9C7

— RAJ BANSAL (@rajbansal9) March 14, 2022