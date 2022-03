اسکاٹ لینڈ میں رات کے وقت آسمان پر سبز روشنی کا رقص

ایڈن برگ: اسکاٹ لینڈ کے شہریوں کا برسوں پرانا دیرینہ خواب اُس وقت پورا ہوا جب رات کے وقت انہوں نے آسمان پر سبز روشنی کو رقص کرتے ہوئے دیکھا۔

آسمان کی رنگت سبز ہونے یا تاریکی میں ہری روشنی کا رقص دراصل فلکیاتی واقعہ ہے، جس کو دیکھنے کے کئی لوگ خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے سالوں انتظار بھی کرتے ہیں۔

Mind. Completely. Blown.

After 37 years of hunting, chasing and squinting, I finally get to have my own Northern Lights pictures!

No squinting or fancy equipment required! #NorthernLights #Auroraborealis #nofilter #iphone #scotland #cromarty #bucketlist pic.twitter.com/IsccKzQ4dn

— Neens (@Neens233) March 14, 2022