کرینہ کپور نیٹ فلکس کی فلم میں جلوے بکھیریں گی

ممبئی: بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کرینہ کپور ڈیجیٹل اسکرین ’نیٹ فلکس‘ کی فلم میں ڈیبیو کرنے جارہی ہیں جس میں اسٹار اداکار جے دیپ اور وجے ورما بھی اپنے جلوے بکھیریں گے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کرینہ کپور پہلی بار ڈیجیٹل اسکرین پر اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گی، نیٹ فلکس کی نئی آنے والی فلم کا نام تاحال منتخب نہیں کیا گیا البتہ فلم کی کہانی 2005 میں شایع ہونے والے ناول ’دی ڈیووشن آف سسپکٹ ایکس‘ کے گرد گھومے گی اور پروجیٹ میں سوجو گھوشت ہدایت کاری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

نیٹ فلکس انڈیا نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر نئی فلم کی تیاری کی جھلکیاں شیئر کیں جن میں کرینہ کپور سمیت دیگر نامور بالی ووڈ شخصیات کو دیکھا جاسکتا ہے۔ تاہم اب تک یہ واضح نہیں کہ فلم کب ریلیز کی جائے گی۔

خیال رہے کہ کرینہ کپور شادی اور پھر بچوں کی پیدائش کے بعد فلم انڈسٹری سے دور نظر آئیں تاہم وہ ٹیلی ویژن شوز اور مختلف تقریبات میں اپنی شرکت یقینی بناتی ہیں۔

اسٹار اداکار کے مداحوں کو اب ان کی نئی آنے والی نیٹ فلکس فلم کا بے صبری سے انتظار ہے، کرینہ کپور کے پرستاروں نے ان کے ڈیجیٹل اسکرین پر کام کرنے کو خوش آئند بھی قرار دیا ہے۔

We’ve got some Pretty Hot And Tempting news! 😱😱😱

Kareena Kapoor Khan stars in a thrilling new Netflix film with Jaideep Ahlawat & Vijay Varma, directed by Sujoy Ghosh! #KareenaKapoorKhan @JaideepAhlawat @MrVijayVarma pic.twitter.com/8PIPwSR1c2

— Netflix India (@NetflixIndia) March 16, 2022