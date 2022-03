ٹام اینڈ جیری کے پروڈیوسر ایم جی ایم کو ایمازون نے خرید لیا

واشنگٹن: بچوں کے معروف ترین کارٹون ٹام اینڈ جیری اور پنک پینتھر کے پروڈیوسر میٹرو گولڈ وین مائر (ایم جی ایم) کو آن لائن شاپنگ کی بڑی کمپنی ایمازون نے 8.45 ڈالر میں خرید لیا۔

خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایمازون نے ایم جی ایم اسٹوڈیو اور اس کی گزشتہ 35 سال میں بنائی گئی 4 ہزار فلموں اور 7 ہزار سے زائد شوز کو ساڑھے 8ارب ڈالر خرید رہا ہے، جس میں مشہور فلمیں جیمز بانڈ اور دی ہیبٹ بھی شامل ہیں۔

ایمازون کی جانب سے اس خریداری کا مقصد ویڈیون اسٹریمنگ سروس پرائم پر ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ نیا تفریح مواد پیش کرنا ہے۔

آن لائن شاپنگ کمپنی کی جانب سے یہ دوسری بڑی خریداری ہے جبکہ سال 2017 میں ایمازوننے امریکہ کا ایک ہول فوڈ گروسری اسٹور 14 ارب ڈالر میں خریدا تھا۔

So excited to share that MGM is now part of Prime Video and Amazon Studioshttps://t.co/M3eR5C0kjJ

— MGM Studios (@mgmstudios) March 17, 2022