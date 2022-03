یوم پاکستان پر شوبز ستاروں اور معروف شخصیات کی مبارک باد

ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 21 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 7 ، 7 توپوں کی سلامی دی گئی، اس کے علاوہ اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤنڈ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پریڈ کا اہتمام بھی کیا گیا۔

اس پریڈ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیراعظم عمران خان، وزیر دفاع پرویز خٹک، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور او آئی سی ممالک کے وزرائے خارجہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

یوم پاکستان پر دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے قومی تقاریب کا اہتمام کیا گیا اور ہم وطنوں نے ایک بار پھر بانیان پاکستان کے جذبے اور عزم کا اعادہ کیا۔

Spent the eve of Pakistan Day performing (with a sprained ankle) to the spirited cadets on the same grounds that my father received his commission on 60 plus years ago. May we move forward as one Nation towards peace and progress. Ameen 🇵🇰 #PakistanZindabad #23March pic.twitter.com/gsPyvZnZpZ — Zeb Bangash (@OfficialZeb) March 23, 2022

اس موقع پر شوبز ستاروں اور کرکٹرز نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر پیغامات جاری کیے جن میں انہوں نے پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارک باد پیش کی۔

To all Pakistanis in & around the world and those who have come to live in our wonderful county- today we celebrate who we are! And to the people who indulge in our food, fashion or culture- A happy Pakistan Day to you too🎉🇵🇰#PakistanZindabad #23rdMarchPakistanDay2022 #Pakistan — Shaniera Akram (@iamShaniera) March 23, 2022

پاکستانی اداکار احمد علی بٹ، وسیم اکرم اور اُن کی اہلیہ شنیرا اکرم، گلوکارہ زیب بنگش، اداکار فیصل قریشی نے پیغامات جاری کیے جبکہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی پیغامات جاری کیے۔

خدا کرے کہ میری عرضِ پاک پہ اُترے وہ فصلِ گُل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو 🇵🇰🇵🇰#PakistanDay pic.twitter.com/hUJT1RLwpL — Fawad Alam (@iamfawadalam25) March 23, 2022

Happy pakistan day everyone🇵🇰 On this Pakistan Day – 23 March – We celebrate the Spirit of One Nation. #PakistanResolutionDay #23march2022 #pakistanzindabad🇵🇰 #pakistanDay pic.twitter.com/XcnOxc9RsK — Mohammad Wasim Jr. (@Wasim_Jnr) March 23, 2022