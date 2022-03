پاکستان میں ٹیلی نار کے فائبر کیبل کٹنے سے سروس متاثر

اسلام آباد: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کا کہنا ہے کہ نجی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹیلی نار کی سروسز آپٹیکل فائبر کیبل کے کٹنے سے سروس متاثر ہوئی ہے۔

پی ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آج جنوبی ریجن میں آپٹیکل فائبر کیبل (او ایف سی) کے متعدد جگہوں میں کٹنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جس کے نتیجے میں بعض مقامات پر ٹیلی نار کی وائس اور ڈیٹا سروسز متاثر ہوئی ہے۔

خدمات کی جلد از جلد بحالی کے حوالے سے اقدامات کئے جارہے ہیں جبکہ پی ٹی اے صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔

دوسری جانب سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر ٹیلی نار کمپنی نے لکھا کہ ہمارے سروس پرووائڈر نیٹ ورکس کی آپٹیکل فائبر کیبلز کے مختلف جگہوں سے متاثر ہوئی ہیں جس کے باعث صارفین ہماری خدمات سے محروم ہیں۔

Multiple optical fiber cuts in our service provider networks have impacted our services in several locations.

Our teams are taking emergency measures for complete restoration of services & to keep the impact minimum. We regret the temporary inconvenience to our valued customers!

— Telenor Pakistan (@telenorpakistan) March 31, 2022